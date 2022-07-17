Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

17.07.2022 13:43
Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Kayseri'de tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Ahmet T'nin kullandığı 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Sarıoğlan ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolculardan Rıfkı Can, AA muhabirine, Karadeniz turundan Mersin'e döndüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu." iddiasında bulundu.

Yaralılardan 24'ü taburcu edildi, 6'sının çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan kazadan yara almadan kurtulan bazı yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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Kaynak: AA

Sarıoğlan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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