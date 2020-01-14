Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı, bir polis memuru yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren suç örgütleri ile yöneticilerine yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir evin kapısının usulüne uygun çalınmasına rağmen açılmaması üzerine koçbaşıyla kırıldığı sırada kapı kenarında oluşan boşlukta M.D'nin tabancayla ateş açması sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru B.K, bacağından yaralandı.

Ekipler, ailesinin de evde olduğunu belirlediği M.D'yi herhangi bir silah kullanılmadan gözaltına aldı.

Yaralanan B.K, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Operasyonda, "suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 10 şüpheli daha yakalandı.

Zanlıların ikametinde, müştekiler adına düzenlenmiş sözleşme ve senetler, pompalı 2 tüfek, 3'ü kurusıkı 5 tabanca ve bir fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.