Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan çarpan triportör sürücüsü hafif yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'de seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan çarpan triportör sürücüsü hafif yaralandı.


Kaza Talas Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerleyen 38 BM 414 plakalı otomobile arkadan hızla çarpan triportör sürücüsü çarpmanın etkisi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan triportör sürücüsü 112 ekiplerinin yaptığı müdahaleden sonra ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği Talas Bulvarında güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kaz ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Birleşmiş Milletler, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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