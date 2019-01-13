Son Dakika Haberleri: Kayseri Emniyeti Karne Hediyesi Olarak Öğrencileri Erciyes'e Götürdü

Kayseri Emniyeti Karne Hediyesi Olarak Öğrencileri Erciyes'e Götürdü

43 dakika önce

Kayseri Emniyeti karne hediyesi olarak öğrencileri Erciyes'e götürdüKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, karne hediyesi olarak Erciyes'i daha önce hiç görmeyen 55 öğrenciyi Erciyes'e götürerek sürpriz yaptı.

Kayseri Emniyeti karne hediyesi olarak öğrencileri Erciyes'e götürdü

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, karne hediyesi olarak Erciyes'i daha önce hiç görmeyen 55 öğrenciyi Erciyes'e götürerek sürpriz yaptı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sömestri tatili öncesinde, daha önce Erciyes'i hiç görmeyen başarılı 55 öğrenciyi karne hediye si olarak Erciyes'e götürdü. Erciyes Kayak Merkezi'nde teleferiğe binen, polis ağabey ve ablaları ile kar topu oynayan öğrenciler, kızağa da bindi. Unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler, daha sonra okullarına götürüldü.
Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak yarıyıl tatilinde öğrencilerimize bir karne hediyesi vermek istedik. Öğrencilerimizi Erciyes'e pikniğe ve kayak yapmaya götürdük. Öğrencilerimiz burada şube müdürlüğümüz personeli ile kayak yaptılar, teleferiğe bindiler ve piknik yaptılar. Etkinliğin sonunda öğrencilerimizi tekrardan okullarına bırakacağız" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Mustafa İsmail ise, "Biz Erciyes'e ilk defa geliyoruz. Polis ağabeylerimiz bizi buraya getirdiler. Emniyet müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Burada geziyoruz. Fotoğraf falan çekindik. Çok heyecanlıyız" dedi.
Meryem Özüduru da, "Daha yeni teleferiğe bindik. Şimdi de kayak yapacağız. Çok heyecanlıyım. Erciyes'e ilk defa geldim. Burası çok güzel, bizi getirdikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Kayseri, Erciyes, Eğitim
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