Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk iki haftasını puansız geçen iki takımın karşılaşmasında Göktürkspor'u 6-2 yenen Fevzi Çakmak siftah yapmış oldu.

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk iki haftasını puansız geçen iki takımın karşılaşmasında Göktürkspor'u 6-2 yenen Fevzi Çakmak siftah yapmış oldu.



Stat: Vali Muammer Güler



Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Dursun Asutay xx, Ahmet Kaya xx



Göktürkspor: Eren Şahan x, Sedat Salabaş x, Erdal Demir x, Osman Öztürk x, Muhammed Ülker x, Süleyman Şahin x, Tanju Kabakçı xx, Murat Çıracı x, Yusuf Bayazıt x, Onur Yıldız x, Ahmet Tunç xx



Fevzi Çakmak: Burak Duran xx, Sami Yılmaz xx, İsmail Arslan xx, Fahri Karataş xxx, Ahmet Üzer xxx, Harun Karataş xxx, Zülküf Türkoğlu xxxx, Ali Yerlitaş xxxx, Kürşat Yüksel xx, Engin Yalçın xxx



Goller: Dk.15,50,54 Ali Yerlitaş, Dk.25,42,85 Zülküf Türkoğlu (F.Çakmak) Dk.90+2 Ahmet Tunç, Dk.90+4 Tanju Kabakçı (Göktürk) - KAYSERİ

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