Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

6 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Sümerspor'u 2-1mağlup eden Fevzi Çakmakspor, puanını 7'ye çıkartarak zirve iddiasını sürdürdü.

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Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Sümerspor'u 2-1mağlup eden Fevzi Çakmakspor, puanını 7'ye çıkartarak zirve iddiasını sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Çıtak xxx, Soner Yüce xx, Mehmet Kasa xxx


Fevzi Çakmakspor: Ömer Sefa Tuna xxx, Memiş Duran Kalalı xx, Orhan Kırboğa xx (Dk. 70 Mustafa Özbayburtlu x), Enes Güler xxx, Çetin Kılıçaslan xxx (Dk. 80 Fazıl İldeş x), Cengizhan Bakar xxx, Fahri Karataş xx, Ali Yerlitaş xxx, Ali Yüksel xxx, Saadettin Arslan xx, İsmail Serkan Arslan xx


Sümerspor: Rafet Yılmaz xx, Hasan Doruk x, Yunus Emre Aksu x, Murat Duygun xx, Muhammed Turhan x (Dk. 30 Selçuk Delikaya x), Aydın Çiçek x, Yunus Aladağ xx, Musa Delikaya x (Dk. 90 Ramazan x), Mustafa Deliduman x, Serkan Varol xx, Furkan Koçakxx


Goller: Ali Yüksel Dk. 20, Cengizhan Bakar Dk. 60 (Fevzi Çakmakspor), Furkan Koçak Dk. 70 (Sümerspor) - KAYSERİ

Ahmet Çıtak, Ali Yüksel, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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