Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'den 60 Milyon TL Söküm Avansı
Son Dakika Güncel Kayseri Şeker'den 60 Milyon TL Söküm Avansı - Son Dakika

Kayseri Şeker'den 60 Milyon TL Söküm Avansı

6 saat önce

Kayseri Şeker tarafından 2019-2020 Kampanya döneminde Kayseri, Boğazlıyan Fabrikaları ile pancar ekimi sözleşmesi yapmış olan yaklaşık 10 bin çiftçiye 60 Milyon TL söküm avansı dağıtıldı.

Kayseri Şeker'den 60 Milyon TL Söküm Avansı, System.String[]

Kayseri Şeker tarafından 2019-2020 Kampanya döneminde Kayseri, Boğazlıyan Fabrikaları ile pancar ekimi sözleşmesi yapmış olan yaklaşık 10 bin çiftçiye 60 Milyon TL söküm avansı dağıtıldı.


Başkan Akay, "Kayseri Şeker olarak, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilerimize; Gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler dışında, çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için pancar ekicilerine yönelik kampanya döneminde faizden kurtarma avansı da vermekteyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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