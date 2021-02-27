Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması Açıklaması

27.02.2021 15:15
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması Açıklaması, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'de önceki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 30 oranında artış yaşandığını söyleyerek, "Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmekle karşı karşıyayız" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'de önceki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 30 oranında artış yaşandığını söyleyerek, "Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmekle karşı karşıyayız" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlere katıldı. Burada araçlarındaki vatandaşlar ile sohbet eden Vali Günaydın, muafiyet belgelerini kontrol etti. Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, bazı vatandaşların gerçeğe aykırı belge düzenlediğini söyleyerek, uyarılarda bulundu. Kayseri'de vaka artışında yüzde 30 oranında bir artış olduğunu dile getiren Günaydın, "Hepinizin bildiği gibi kısıtlamalardan muaf olan kesimleri biz açıklıyoruz. Bunun yanında gerçeğe aykırı belgeler düzenleyenler olabiliyor. Bu konuda kısıtlamalarımıza uyan vatandaşlarımızın evde kaldıkları gibi muaf olmadığı halde bir gerekçe ile dışarı çıkmamaları için bu denetimleri sıklaştırıyoruz. Bu denetimler hepimizin sağlığı içindir, sağlığımızı korumak içindir. Eğer biz bu konuda zafiyet gösterirsek, bu konuda rehavete düşersek vaka sayılarının artışını durduramayız. Maalesef ilimizde bir hafta önceye göre vakalarda yüzde 30 seviyesinde bir artış oldu. Vakaların bu noktaya gelmesi tabi ki arzu etmediğimiz bir durum. Öyle zannediyorum ki Kayseri'de yaşayan hiçbir hemşerimiz vaka sayısının artışından memnuniyet duymaz. Tabi ki bu vaka sayılarının önüne geçmekte hepimizin çalışması ile gayret göstermesi ile fedakarlık göstermesi ile olacak. Evde kısıtlamalara uyarak bize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğer muafiyetimiz yoksa onlar gibi evimizde kalalım ve dışarı çıkmayalım. Bizler dışarı çıktığımız müddetçe, hareketliliği artırdığımız müddetçe virüsünde dolaşma hızını artırıyoruz. Virüsün dolaşım hızını düşürmeden bizim vaka sayılarını aşağı çekmemiz mümkün değil. Sağlık çalışanlarımız çalışıyor. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, belediyelerimiz ve basın mensuplarımız yani herkes çalışıyor. Hepimizin amacı ilimizin vaka sayısının artışını olan il konumuna düşürmemek. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Günaydın, "Kamu görevlilerimiz ve ya işi gereği kısıtlamadan muaf olan serbest meslek sahiplerimiz ve vatandaşlarımız bu muafiyeti sadece işleri gereği kullanabilecekler. Yoksa ben muafiyet belgesine sahibim, ben kamu görevlisiyim hadi çocuklarımı alayım, pikniğe gideyim, dışarı çıkayım, eş dost akraba ziyareti yapayım, Erciyes'e çıkayım bu durumlar olmaz. Bizim kayak merkezimiz çalışıyor. Kayak merkezinden kimin faydalanacağı da belirlenmiş. Bunun dışında elindeki muafiyet belgesini kullanarak yukarı çıkmak çok doğru değil. Oradaki kalabalığı artırmak hem yukarıya çıkanların hem de dönüşte evlerindeki insanlarında sağlığını riske atıyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bizler kuralları belirlemişiz. Kurallara uyduğumuz müddetçe de vaka sayılarımız artmaz. Bizler hep beraber çok güzel mücadeleler verdik. Özellikle, 'gerekmedikçe evden çıkma Kayserim' diye de 15 gün hep beraber önemli bir eşiği geçtik. Şimdi elde ettiğimiz bu kazanımları kaybetmekle karşı karşıyayız. Bu kazanımları elde etmek kolay olmadı. Şimdi bu kazanımları kaybedersek, o zaman yapmış olduğumuz o çalışmaların, o fedakarlıkların hiçbir anlamı kalmamış olacak. Bizler tekrar bunu başardık, tekrar başaracağız. Üzerimize düşeni yapacağız. Kurallara uyacağız. Kayseri gibi bir yerde eğer 200 bine yakın muafiyet belgesi varsa bunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün itibari ile çalışmalara başladık. Bize herhangi bir muafiyet tanınmamışsa bunu zorlamanın bir anlamı yok. Bunu değişik yollar ile elde etmenin bir anlamı yok. Biraz daha sabırlı olacağız. Aşılama çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hastanelerde sağlık çalışanlarımızın yükü ağırlaşmadan bu tedbirleri almak zorundayız. Biz yaşadık. Yakınımız, kardeşimiz, çocuğumuz hastalığa yakalandı. Komşumuz hastalığa yakalandı. Bu süreci yoğun bir şekilde yaşamama adına şimdiden ele almamız gereken konular olduğunu çok iyi biliyoruz. Hep beraber gayret göstereceğiz. Çok kısa sürede de vaka sayısının önüne geçmiş olacağız. Bunu da hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması Açıklaması
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması Açıklaması
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması Açıklaması

Cumhuriyet Meydanı, İl Sağlık Müdürü, Ramazan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: Mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz Son Dakika: Valiliklerden sonra bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan! Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta Kabine kararlarına göre başlayacak Alex de Souza, bu sezon takım çalıştırmak istemediği için Malatyaspor'un teklifini reddetti Nesli neredeyse tükenmek üzere! Yüzünü bir anlık da olsa gösteren porsuk kamerada Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu 'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası 400 milyon liraya satışa çıktı Safranbolu'da heyecan yaratan keşif! 2 bin 500 yıllık gizli geçit bulundu Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu
Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı         
15:04
Portekiz Ligi'nde gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler görev yapmaya başlayacak Portekiz Ligi'nde gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler görev yapmaya başlayacak         
14:32
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi: Mayıs sonu haziran başında normal yaşama dönülebilir Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi: Mayıs sonu haziran başında normal yaşama dönülebilir         
14:02
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, 30 santimlik safra kesesi ile dünya tıp literatürüne girdi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, 30 santimlik safra kesesi ile dünya tıp literatürüne girdi         
12:59
Maltepe'de çöpleri toplamaya giden İBB ekipleri ile grev yapan işçiler arasında arbede çıktı Maltepe'de çöpleri toplamaya giden İBB ekipleri ile grev yapan işçiler arasında arbede çıktı         
12:47
Bülent Ersoy, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı Bülent Ersoy, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı         
12:31
Mehmet Ali Erbil'den Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap         
11:42
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar         
10:22
Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı         
09:59
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
Şarkıcı Aydilge, yıllar önce yaşadığı tacizi ilk kez anlattı Şarkıcı Aydilge, yıllar önce yaşadığı tacizi ilk kez anlattı         
07:33
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 15:30:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Valisi Günaydın'dan 'korona virüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei