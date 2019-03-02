Kayserispor'un 25 ve 26. Hafta Maç Programı Belli Oldu
1 saat önce
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı. İstikbal Mobilya Kayserispor
'un 25 ve 26. haftalarda oynayacağı Çaykur Rizespor
ve Medipol Başakşehir
maçlarını Pazar günü oynayacak. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25 ve 26. haftada oynanacak olan karşılaşmaların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı 10 Mart 2019 Pazar günü Rize Didi Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak.
Sarı-Kırmızılılar Çaykur Rizespor maçının ardından ligin 26. hafta maçında sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 17 Mart 2019 Pazar günü Kadir Has
Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
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