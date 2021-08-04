KAYÜ Sosyal Bilimler MYO'da mezuniyet sevinci - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet heyecanı yaşandı.

KAYÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet ve şed bağlama törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, meslek okulu müdürleri, senato üyeleri ve akademik personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninin açılışında konuşan Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Karamustafa ise konuşmasında, geçtiğimiz yıl salgın edeniyle yapılamayan mezuniyet törenlerini bu yıl kısıtlı da olsa gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Üniversite olarak mezuniyet törenlerinde neden kep atma yerine şed kuşağı bağlandıklarına da değinen Karamustafa, "Bu kuşak bilgelik kuşağıdır. Bu kuşak tecrübe kuşağıdır. Bu kuşak sabır kuşağıdır. Atamıza, dedemize, babamıza, kültürümüze, devletimize sadakat içerisinde olacağız. Anamıza, babamıza, üniversitemize, devletimize, milletimize, bayrağımıza ve kadim değerlerimize vefa duygusunu taşıyacağız. İşte Kayseri Üniversitesi bu anlayış ve bu kavramları yükleyerek mezunlarını veriyor." ifadelerini kullandı .

Konuşmaların ardından dönem birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.Tören mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, mezuniyet kuşaklarının bağlanması ile son buldu.