Kazada ağır yaralanan avukat hayati tehlikeyi atlattı, hakim ile savcı taburcu oldu - Son Dakika
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Kazada ağır yaralanan avukat hayati tehlikeyi atlattı, hakim ile savcı taburcu oldu

12.04.2022 14:24
Kazada ağır yaralanan avukat hayati tehlikeyi atlattı, hakim ile savcı taburcu oldu

TUNCELİ'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan ve askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan avukat Arif Yıldız, hayati tehlikeyi atlattı.

TUNCELİ'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan ve askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan avukat Arif Yıldız, hayati tehlikeyi atlattı. Diğer yaralılar, Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, 10 Nisan'da gece saatlerinde Hozat- Pertek kara yolunun Kayışoğlu mevkisinde meydana geldi. Tunceli Barosu'na kayıtlı avukat Arif Yıldız yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat Arif Yıldız, buradan askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırılan Arif Yıldız yoğuna bakıma alınırken, hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın, Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) soruşturmasını yürüten savcı olduğu öğrenildi.

Avukat Arif Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı, bir süre daha yoğun bakımda gözlem altında tutulacağı belirtilirken, diğer yaralılar Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Kazada ağır yaralanan avukat hayati tehlikeyi atlattı, hakim ile savcı taburcu oldu
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Şehir Hastanesi, Arif Yıldız, Tunceli, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada ağır yaralanan avukat hayati tehlikeyi atlattı, hakim ile savcı taburcu oldu - Son Dakika


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