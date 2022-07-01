Son dakika haberi: Kars'ta trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi memleketine uğurlandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu vefat eden Astsubay Mustafa Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi.

Astsubay Gümüş'ün (25) cenazesi, Harakani Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada öz geçmişin okunması ve dua edilmesinin ardından Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kamil Çelik ile polis ve askerler katıldı.

Kars- Göle kara yolunda dün iki otomobilin çarpıştığı kazada Gümüş (25) olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.