Kazada şehit olan eşinin tişörtünü bir an olsun bırakmadı - Son Dakika

Kazada şehit olan eşinin tişörtünü bir an olsun bırakmadı

Trafik kazasında şehit olan Samet Çaldır son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Samet Çaldır'ın Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 aylık hamile eşi Elif Çaldır, eşinin tişörtünü elinden bir an olsun bırakmadı.

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, Mut- Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 21 yaşındaki Samet Çaldır'ın şehit olduğu haberi, Bursa'yı yasa boğdu. Öğle namazına müteakip Mihraplı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında getirildi. Şehit Piyade Er Samet Çaldır'ın 2 aylık hamile eşi Elif Çandır, eşinin tişörtüne sarılarak gözyaşı döktü. Annesi Safiye Çaldır ile baba Zülküf Çaldır ayakta durmakta güçlük çekti. Babası şehit ambulansa koyulduğunda gözyaşlarıyla el salladı. Şehidin 16 yaşındaki kardeşi Semih'i ise yakınları teskin etti. Cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının ve çok sayıda vatandaş katıldı.