Kazada yaralanıp, hastanede ölen Merve öğretmen, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada yaralanıp, hastanede ölen Merve öğretmen, toprağa verildi - Son Dakika

Kazada yaralanıp, hastanede ölen Merve öğretmen, toprağa verildi

6 saat önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan öğretmen Meryem Merve Gökçe'nin (26) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada yaralanıp, hastanede ölen Merve öğretmen, toprağa verildi, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan öğretmen Meryem Merve Gökçe'nin (26) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, 6 Şubat Perşembe günü, Serap Aktaş Koşu Yolu Hamdilli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kenan Uysal (25) yönetimindeki 01 F 7088 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına düştü. Kazada, sürücü Kenan Uysal ve yanındaki Murat Baysal (50) sudan çıkmayı başardı. Arka koltuktaki Dokuztekne Mahallesi Şehit Adem Çoban Okulu'nun öğretmeni Meryem Merve Gökçe (26) ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Gökçe, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Gökçe, buradan Yüreğir Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 4 gün tedavi gören Gökçe, yaşamını yitirdi. Meryem Merve Gökçe'nin cenazesi, öğle saatlerinde Türlübaş Camii'ne getirildi. Genç öğretmenin ayakta durmakta güçlük çeken annesi Nazmiye ve babası Mehmet Gökçe'yi, yakınları teskin etmeye çalıştı. Cenazeye Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Aydar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, eğitimciler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Meryem Merve Gökçe'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Nazıbey Yeniköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Ceyhan, Meryem, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü
9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:51:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada yaralanıp, hastanede ölen Merve öğretmen, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]