Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı - Son Dakika
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Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı

07.06.2022 16:29
Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu görüştü.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren ikili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi, burada yaptığı konuşmada, Vang ile karşılıklı olarak faydalı ve verimli görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çin'in ülkesinin daima stratejik ortağı olduğuna işaret eden Tileuberdi, "Kazakistan ve Çin, uluslararası arenadaki girişimleri karşılıklı olarak destekliyor. Bu, ikili ve çok taraflı iş birliğinin daha da geliştirilmesi için uygun koşullar yaratıyor." ifadesini kullandı.

Tileuberdi, iki ülke arasında Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan uçuşların 1 Haziran itibarıyla yeniden başlatıldığını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kazakistan ile ikili ilişkilerin yeni döneminde, iyi komşuluk, karşılıklı faydaya saygı, eşitlik ve güven ilkeleri üzerine pratik iş birliğini derinleştireceklerini söyledi.

Kazakistan ile ulaşım yollarının çeşitlendirilmesini teşvik etme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Vang, "Çin-Avrupa güzergahının kapasitesini sağlama, Trans Hazar uluslararası ulaşım koridorunun potansiyelini artırma konusunda iş birliği imkanlarını ele aldık." diye konuştu.

"Şi Cinping'in resmi ziyareti ikili ilişkilerin gelişmesinde güçlü bir ivme olacak"

Vang, Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında ülkesine gerçekleştireceği resmi ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesinde güçlü bir ivme olacağını belirterek, kendisini Çin başkanlığında yapılacak "BRİCS Plus"ın yüksek düzey oturumuna davet ettiği için Şi'ye teşekkürlerini iletti.

Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı
Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı
Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı
Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı
Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan ve Çin, Trans Hazar Koridoru'nun potansiyelini artırma konusunu ele aldı - Son Dakika

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