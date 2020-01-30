Kazanan Süper Amatör'e yükselecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kazanan Süper Amatör'e yükselecek - Son Dakika Spor

Kazanan Süper Amatör'e yükselecek

6 saat önce

Manisa'da Süper Amatör'e çıkacak son 2 takım pazar günü oynanacak olan müsabakalar sonrası belli olacak.

Kazanan Süper Amatör'e yükselecek, System.String[]

Manisa'da Süper Amatör'e çıkacak son 2 takım pazar günü oynanacak olan müsabakalar sonrası belli olacak.


Süper Amatör Kümeye Yükselme Müsabakaları 2 Şubat Pazar günü Manisa ve Salihli'de oynanacak olan maçlar sonrası tamamlanacak. Salihli Emirspor ile Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor müsabakası saat 14.00'da Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanırken, Laleli - 1965 Nurlupınar müsabakası ise saat 14.00'da Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda oynanacak. Müsabakalarda 90 dakika sonrası sahadan galibiyetle ayrılan takımlar adını Süper Amatör Küme'ye yazdıracak.


Taraftar planlaması yapıldı


Öte yandan müsabakaların oynanacağı statlardaki taraftar planlaması yapıldı. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan Emirspor - Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor karşılaşmasında kapalı tribünde Emir, açık tribünde Sarıgöl taraftarları yer alacak. Sekiz Eylül Stadı oynanacak olan diğer müsabakada ise tribün ve bölgesinde 1965 Nurlupınar, 19 Mayıs Stadı ve Sekiz Eylül Arası Laleli taraftarlar yer alacak. Kale arkasına ise taraftar alınmayacak.


Öte yandan geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Salihli Kapancıspor ve Saruhanlı Belediyespor, Süper Amatör Küme'ye adını yazdırmıştı. - MANİSA

Salihli, Sarıgöl, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Maça girmek için kılık değiştiren De Rossi, bambaşka biri oldu
Manisa'da depremzede aile düğünü ertelemedi, gelin çadırdan gelinlikle çıktı Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna için duygusal bir mesaj paylaştı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazanan Süper Amatör'e yükselecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]