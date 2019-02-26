Son Dakika Haberleri: Kazımkarabekir İlkokulda Z Kütüphane Açıldı

Kazımkarabekir İlkokulda Z Kütüphane Açıldı

1 saat önce

Kızılcahamam ilçesindeki Kazımkarabekir İlkokulunda kurulan Z Kütüphane hizmete açıldı.

Kazımkarabekir İlkokulda Z Kütüphane Açıldı, System.String[]
Kızılcahamam ilçesindeki Kazımkarabekir İlkokulunda kurulan Z Kütüphane hizmete açıldı.

Açılışa, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Yıldız, yaptığı konuşmada, Z Kütüphanelerin farklı tasarımı, sıcak ortamı ve çeşitli bileşenleri bir arada barındırmasıyla geleneksel kütüphane modellerinden ayrılarak öğrencilerin okullarda kitabı ve okumayı sevme, bilgiyi önemseme, öğrenme ve dinleme etkinliklerini artırdığını söyledi.

Okumanın önemine işaret eden Yıldız, öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerle kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş'tan bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:39 Kaynak: AA

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