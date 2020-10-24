KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Senegal'i ziyaret etti - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Senegal'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Polat, ziyaret kapsamda ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ile bir araya geldi.

Türk heyeti, daha sonra Senegal Yükseköğretim Araştırma Bakanı Dr. Cheikh Oumar Anne'yi ziyaret etti.

Polat, ziyarette yaptığı konuşmada, KBÜ'nün 55 bini aşan öğrenci sayısının, 10 bininin uluslararası öğrencilerden oluştuğunu belirterek, KBÜ'nün, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu bildirdi.

Senegal Yükseköğretim Araştırma Bakanı Anne de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de öğrenim gören Senegalli öğrenciler olduğunu ve daha fazla Senegalli öğrenciyi eğitim almak üzere, Karabük Üniversitesine göndermek istediklerini belirtti.

Senegal'de bulunan üniversitelerle memorandum imzalanacak

Bakan, ziyaretinin ardından Thies Üniversitesi Rektörü Prof. Ramatoulaye Diagne Mbengue, Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye, Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar ile görüşmeler yapıldı.

Tokat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in de bulunduğu ziyaretlerde olası işbirlikleri, öğrenci değişimi ve personel değişimi hareketlilikleri konuları ele alındı.

Daha sonra, Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilciliği de ziyaret edildi.