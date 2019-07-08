Son Dakika Haberleri: Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor
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Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl yenileyerek modern bir hale getirdiği Kefe Yaylası, muhteşem doğası ve temiz havasıyla mest ediyor.

Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl yenileyerek modern bir hale getirdiği Kefe Yaylası, muhteşem doğası ve temiz havasıyla mest ediyor. Vatandaşlar sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak için bin 350 metre rakımdaki Kefe Yaylasına akın ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl yenileyerek hizmete aldığı Kefe Yaylası, bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmak isteyenlerin mekanı oldu. Yayla turizminin bölgede önemli bir noktası haline gelen bin 350 metre rakımdaki Kefe Yaylası muhteşem doğası ve temiz havasıyla bunaltıcı sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak için gelen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Serinhisar İlçesinin Yatağan Mahallesi'nde bulunan Kefe Yaylası'nda 171 bin metrekarelik alan içerisinde restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli kamp alanı bulunuyor. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kefe Yaylası ayrıca temiz havasıyla şifa arayan misafirlerin de buluşma noktası özelliğini taşıyor.

"Kefe Yaylası binlerce misafiri ağırlıyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kefe Yaylası'nın sadece Denizlilileri değil, başta çevre iller olmak üzere pek çok kentten misafir ağırladığını söyledi. Başkan Zolan, "Kefe Yaylamızı geçtiğimiz yıl yenileyerek vatandaşlarımıza yakışır bir düzenleme yaptık. Misafirlerimizin ihtiyaçları noktasında eksiklikleri giderdik. Özellikle çevre illerden gelen konuklarımız var. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı en iyi şartlarda ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yaylaya serinlemeye gelen vatandaşlar ise, Kefe Yaylası'nın son yıllarda modern bir hale geldiğini ve sık sık buraya gelip vakit geçirdiklerini söyledi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
Denizli, Güncel
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