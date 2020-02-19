Kemalpaşa'ya meslek yüksek okulu talebi - Son Dakika
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Kemalpaşa'ya meslek yüksek okulu talebi

7 saat önce

Kemalpaşa'da mahalle muhtarları ilçeye yüksek okul kazandırılması konusunda İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'den destek istedi.

Kemalpaşa'ya meslek yüksek okulu talebi, System.String[]

Kemalpaşa'da mahalle muhtarları ilçeye yüksek okul kazandırılması konusunda İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'den destek istedi.

İlçedeki 33 mahalle muhtarı, Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'i üniversitede ziyaret etti.

Ziyarette muhtarlar, ilçelerinde bir yüksek okul açılması konusunda taleplerini iletti.

Kemalpaşa'nın önemli bir sanayi merkezi olduğunu kaydeden Tunçsiper, OSB içindeki firmaların nitelikli eleman talebinin karşılanması için bir yüksek okul açılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bölgede bir meslek yüksek okulu açılması konusunda yerel idarecilerle görüştüklerini ancak gereken şartların yerine getirilemediğini ifade eden Tunçsiper, "Bu yıl şartlar oluşursa okulumuzu açmayı planlıyoruz. YÖK'ün organize sanayi bölgesi içinde açılan bölümlere destek vermesi de bu kararı almamızın en önemli sebebi oldu." dedi.

Beşpınar Mahallesi Muhtarı Rahmi Yılmaz da ziyaretin çok olumlu geçtiğini, Tunçsiper'in açıklamalarının ziyarete katılan muhtarları mutlu ettiğini, en kısa sürede ilçelerinde bir meslek yüksek okulunun kurulmasını istediklerini dile getirdi.

Bedriye Tunçsiper, Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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