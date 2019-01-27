Son Dakika Haberleri: Kendi Ülkesini Seçmeyen En Değerli 20 Futbolcu

Kendi Ülkesini Seçmeyen En Değerli 20 Futbolcu

46 dakika önce

Merhaba, Bu videoda kendi ülkesini seçmeyen 20 futbolcuyu izleyebilirsiniz.

Merhaba, Bu videoda kendi ülkesini seçmeyen 20 futbolcuyu izleyebilirsiniz. Videoda Mbappe, Pogba, Pepe gibi futbolcular bulunuyor. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:31 Kaynak: Youtube

Pepe, Kylian Mbappe, Genel
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