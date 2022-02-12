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Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş (3) - Son Dakika

Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş (3)

12.02.2022 15:21
Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş (3)

'EMNİNET KEMERİNİ BOYNUNA DOLADIM VE ARAÇTAN İNDİM'İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü hafif ticari aracında emniyet kemeriyle boğarak öldürdğü gerekçesiyle 'kasten öldürme suçundan' tutuklanan Buket Avcı'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

'EMNİNET KEMERİNİ BOYNUNA DOLADIM VE ARAÇTAN İNDİM'

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü hafif ticari aracında emniyet kemeriyle boğarak öldürdğü gerekçesiyle 'kasten öldürme suçundan' tutuklanan Buket Avcı'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Avcı ifadesinde, "Arabanın içinde beni darbediyordu. Ondan kurtulmak için emniyet kemerini boynuna doladım ve araçtan indim. O da diğer taraftan indi. Nasıl boğulduğunu hatırlamıyorum" dedi.Tolga TAHÇI/İZMİR,


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Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Karabağlar, Hakkı Öz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş (3) - Son Dakika
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