Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı - Son Dakika

Önceki gün ilçeye bağlı 75. Yıl Bulvarı üzerinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir genç kadın, kendisini balta ile kovalayan şahıstan kaçmaya çalıştı.

YARDIM İSTEĞİNE KAYITSIZ KALDILAR

Korku ve panik içindeki kadın, can havli ile bina önünde oturan ve tavla oynayan 5 kişinin yanına giderek yardım istedi. Tavla oynayan kişilerden yardım gelmeyince kendisini takip eden erkeğin baltalı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs, saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sularında yaşanan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, hastanede tedavi altına alınan kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.