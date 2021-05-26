Kent Kovboyu Filmi - Son Dakika

Greg Neri’nin ödüllü romanından uyarlanan “Ghetto Cowboy”, 15 yaşındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. Kuzey Philadelphia’da yaşayan babası Harp ile kalmak zorunda kalan Cole, yeni hayatına alışmakta fazlasıyla zorlanır. Ancak burada atlar ile tanışan Cole, bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar.

Yönetmen: Ricky Staub

Senaryo: Ricky Staub, Dan Walser

Oyuncular: Idris Elba, Lorraine Toussaint, Jharrel Jerome, Caleb McLaughlin, Method Man, Patrick McDade, Ivannah- Mercedes, Swen Temmel, Jamil Prattis, Michael Tabon, Byron Bowers, Jennifer Butler, Charles W Harris III, Liz Priestley, Devenie Young, Dominic Jackson, Terez Land, Thaddeus Kalinoski, Jasmine Leilani Kyle, Samantha Steffen, Nekoda Phillips, Lamont Fountain, Phuong Nguyen, Rick Kelvin Branch, Aedan Jayce, Seyler Fox, Sonya Giddings, William L. Bozarth, Michelle Santiago, Damien Paige

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Concrete Cowboy

Yapımcı Firma: Lee Daniels Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 111 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 02.04.2021

Kent Kovboyu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.