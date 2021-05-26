Kent Kovboyu Filmi - Son Dakika

Greg Neri’nin ödüllü romanından uyarlanan “Ghetto Cowboy”, 15 yaşındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. Kuzey Philadelphia’da yaşayan babası Harp ile kalmak zorunda kalan Cole, yeni hayatına alışmakta fazlasıyla zorlanır. Ancak burada atlar ile tanışan Cole, bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar.
Yönetmen: Ricky Staub
Senaryo: Ricky Staub, Dan Walser
Oyuncular: Idris Elba, Lorraine Toussaint, Jharrel Jerome, Caleb McLaughlin, Method Man, Patrick McDade, Ivannah- Mercedes, Swen Temmel, Jamil Prattis, Michael Tabon, Byron Bowers, Jennifer Butler, Charles W Harris III, Liz Priestley, Devenie Young, Dominic Jackson, Terez Land, Thaddeus Kalinoski, Jasmine Leilani Kyle, Samantha Steffen, Nekoda Phillips, Lamont Fountain, Phuong Nguyen, Rick Kelvin Branch, Aedan Jayce, Seyler Fox, Sonya Giddings, William L. Bozarth, Michelle Santiago, Damien Paige
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Concrete Cowboy
Yapımcı Firma: Lee Daniels Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 111 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 02.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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