Kepsut Belediyesi eski çöp sahasını rehabilite ederek millet bahçesine dönüştürüyor - Son Dakika
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Kepsut Belediyesi eski çöp sahasını rehabilite ederek millet bahçesine dönüştürüyor

30.06.2022 15:19
Kepsut Belediyesi eski çöp sahasını rehabilite ederek millet bahçesine dönüştürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Kille Deresi kenarında belediyeye ait 60 bin metrekare alandaki eski moloz ve çöp sahası rehabilite edilerek millet bahçesine dönüştürülüyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Kille Deresi kenarında belediyeye ait 60 bin metrekare alandaki eski moloz ve çöp sahası rehabilite edilerek millet bahçesine dönüştürülüyor.

Kepsut Belediyesince yürütülen projede ağaçlandırılmış piknik alanları, açık etkinlik alanları, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru, çocuk oyun grupları, fitness alanları, kafeterya, voleybol ve basketbol sahaları, mescit, lavabo ve tuvaletler yer alacak.

Daha önce tamamlanan 40 bin metrekarelik alanın devamı olarak ikinci etap olarak yapılan çalışmalar sonucu toplamda 100 bin metrekarelik yeşil alan hizmete sunulmuş olacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Çalışmaların yaz sonuna kadar tamamlanması planlandı. İnşallah ekim ayı sonunda tamamlayarak hizmete açacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepsut Belediyesi eski çöp sahasını rehabilite ederek millet bahçesine dönüştürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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