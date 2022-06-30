Daha önce tamamlanan 40 bin metrekarelik alanın devamı olarak ikinci etap olarak yapılan çalışmalar sonucu toplamda 100 bin metrekarelik yeşil alan hizmete sunulmuş olacak.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kepsut Belediyesi eski çöp sahasını rehabilite ederek millet bahçesine dönüştürüyor - Son Dakika

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