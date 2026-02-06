Kereste Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kereste Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kereste Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
06.02.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kereste fabrikasında makinenin fırlattığı kereste başına çarpan işçi Zihni Altun hayatını kaybetti.

Denizli'de kereste fabrikasında arızalanan makineden fırlayan kereste kafasına çapan işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kereste fabrikasında çalışan Zihni Altun (27), iş sırasında arızalanan makinenin fırlattığı kereste parçasının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Zihni Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kereste Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:22:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kereste Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.