Son Dakika Haberleri: Kerkük'te 3 DEAŞ'lı öldürüldü
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Kerkük'te 3 DEAŞ'lı öldürüldü

7 saat önce

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün üst kadrosundan bir kişinin de bulunduğu 3 terörist öldürüldü.

Kerkük'te 3 DEAŞ'lı öldürüldü, System.String[]

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün üst kadrosundan bir kişinin de bulunduğu 3 terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesinde DEAŞ'a karşı bir operasyon yürüttüğünü belirtti.

Resul, Havice'deki operasyonda aralarında örgütün üst düzey kadrosunda yer alan bir ismin de bulunduğu DEAŞ'lı 3 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Irak güvenlik güçleri, son bir aydır Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinin kırsal bölgelerinde DEAŞ'a yönelik yoğun operasyonlar düzenliyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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