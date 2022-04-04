Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu - Son Dakika
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Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu

04.04.2022 10:32
Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenledikleri kermesten elde edilen gelirlerle 44 aileye ramazan yardımında bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenledikleri kermesten elde edilen gelirlerle 44 aileye ramazan yardımında bulundu.

Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından "İyilik, paylaşmaktır" sloganıyla ramazan öncesi kermes düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılan yemekler kermeste satışa çıkarıldı.

Kermesten elde edilen gelirlere öğretmen ve öğrencilerin de katkıda bulunmasıyla 22 bin lira para toplandı.

Toplanan parayla içerisinde temel gıda, tüm tavuk, patates, soğan ve hurmanın da olduğu gıda kolileri, öğrenci ve okul yönetimi tarafından hazırlanarak ilçedeki 44 aileye ulaştırıldı.

Okul Müdürü Mahmut Kul, AA muhabirine, bu tarz faaliyetlerle öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirildiğini söyledi.

Toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak adına öğrencilerle "iyilik, paylaşmaktır" sloganıyla kermes düzenlediklerini ifade eden Kul, "Öğrencilerimiz harçlıklarına kadar bizimle paylaştı. Öğretmen arkadaşlarımızda çok büyük destek oldu. Ortaya çok güzel bir yardımlaşma çalışması çıktı. İmam hatip ailesi olarak ihtiyaç sahibi insanlara bu mübarek ayda destek olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Öğrenci Azime Nur Kurnaz ise çok güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizler gerçek iyiliğin paylaşmak olduğunun farkında olan bir milletiz. Proje kapsamında evlerimizde hazırladığımız çeşitli ikramları okulumuz hayır çarşısında paraya dönüştürdük. Buradan elde edilen gelirlerle ihtiyaç sahibi ailelere temel gıdalar bulunan ihtiyaç kolileri hazırladık. Böylesine güzel bir projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu, özlemini çektiği 'paylaşma' hareketinin herkese örnek olmasını diliyorum."

Öğrenci Reyhan Şeyda Erden ise ramazan ayının bir mektep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan, bizleri eğiten bir mekteptir. Bu mektep, rahmet, mağfiret, arınma, takva mektebidir. Ramazan mektebinde iyilik, hayır, cömertlik, diğerkamlık vardır. Bu mektepte dünyanın neresinde olursa olsun insanlara yardım eli uzatma, birileri açken tok yatmama vardır. Bu mektepte insanlığın huzur ve mutluluğu, Müslümanların birlik ve dirliği için elimizdeki nimetleri paylaşma vardır."

Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu
Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu
Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu
Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu

YORUMLAR
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İmam Hatip Liseleri, Darende, Malatya, Kermes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu - Son Dakika


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