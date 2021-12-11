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Keşan'da geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika

Keşan'da geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi

11.12.2021 00:57
Keşan'da geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden gelen çevik kuvvet ve yunus timlerinin katılımı ile geniş çaplı genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden gelen çevik kuvvet ve yunus timlerinin katılımı ile geniş çaplı genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

İlçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere; suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan denetimler kapsamında, kent merkezinde belirlenen noktalarda uygulamalar gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yunus timleri, çevik kuvvet personeli ve narkotik dedektör köpeği Konga'nın da destek verdiği uygulamalarda, koordineli olarak sabit ve seyir halinde, metruk binalarda ve şüpheli alanlarda dedektör köpeği eşliğinde narko-sokak alan taraması uygulaması, okul çevresine yakın umuma açık iş yerlerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda olmak üzere toplam 18 ayrı noktada 142 personel ile uygulama yapan ekipler tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde 190 araç sorgulandı. 24 araç sürücüsünün çeşitli maddelerden trafik cezası aldığı uygulamada toplamda 25 bin 640 lira ceza kesildi. 4 motosiklet de trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda ehliyet ve ruhsat soran güvenlik güçleri, şüpheli kimseler için genel bilgi taramaları (GBT) sorgulaması da yaptı. Toplamda 976 kişinin sorgulandığı kontrollerde 20 aranan şahıs yakalanırken, aynı zamanda 1,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İş yerlerine yönelik yapılan uygulamalarda ise 1 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin vermekten cezai işlem uygulandı. Ayrıca hurdacı olarak çalışan 6 iş yerinden 4'üne emre aykırı davranıştan toplamda bin 668 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamalar sırasında Keşan İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Emniyet Müdürü Mehmet Tekin görev alan personeli ziyaret ederek denetimlerde bulunarak, başarılar diledi.

Sahada bu tür denetimleri mevcut ekiplerle günlük olarak sürekli ve yoğun şekilde gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis görünürlüğünün daha da artırılarak halkın huzur ve güven duygusunun takviye edilmesi, suç işleme niyetinde olanların caydırılması amacıyla, daha güvenli bir asayiş ve trafik ortamı oluşturmaya yönelik bu tür yoğun katılımlı uygulamaların da sık sık tekrarlanacağını kaydetti. - EDİRNE

Hisarcık, Edirne, Asayiş, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika


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