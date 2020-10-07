Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor - Son Dakika

Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor

07.10.2020 10:49

Keşan ilçesinde Safiye Erol Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde maske dikiyor.

Keşan ilçesinde Safiye Erol Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde maske dikiyor.

Lise Müdürü Ayşe Öz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okulun atölyesinde kurulan makinelere, pres makinesinin de eklendiğini söyledi.

Moda tasarımı öğrencilerinin, alan öğretmenleri gözetiminde maske üretimine başladığını belirten Öz, "Haziran döneminde 25 bin, eylül döneminde ise yaklaşık 11 bin maske ürettik." dedi.

Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Emine Gürbüz de öğrencilerin siparişlere göre çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Gürbüz, öğrencilerin bu çalışmayla hem bütçelerine katkı sağlayacağını hem de özgüvenlerinin gelişeceğini dile getirdi.

Öğrencilerden İlayda Kartal da pandemi sürecinde üretime katkı sağladıklarını söyledi.

Özge Yıldız, maske dikerek hem sürece katkı verdiklerini, hem de üreterek öğrendiklerini ifade etti.

Nazar Kılıçlı da herkese maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti.

Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor
Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor
Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor
Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor

Safiye Erol, Keşan, Atama, Moda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı
Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız         
17:38
Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi         
16:32
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi         
16:24
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei