Son Dakika Haberleri: Kick Boksta Türkiye 2'ncisi Antalya'dan

Kick Boksta Türkiye 2'ncisi Antalya'dan

1 saat önce

Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kübra Ceyda Akçay, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Antalya'da düzenlemiş olduğu Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında 28 kilo 'Point Fighting' branşında Türkiye 2'ncsi oldu.

Kick Boksta Türkiye 2'ncisi Antalya'dan, System.String[]
Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kübra Ceyda Akçay, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Antalya'da düzenlemiş olduğu Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında 28 kilo 'Point Fighting' branşında Türkiye 2'ncsi oldu.

Envar Okulları İlk ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan tarafından sporcu öğrenci Kübra Ceyda Akçay'a, göstermiş olduğu başarıdan dolayı plaket ve başarı belgesi verildi.

Eğitim modeliyle öğrencilerin, sadece akademik değil yabancı dil, bilim, kültür sanat çalışmaları ve sportif başarılarıyla da ön plana çıkmalarını desteklediklerini ifade eden Arslan, "Vatanımıza-milletimize yararlı, ahlaki yönü kuvvetli, çalışkan ve çok yönlü bireyler olmaları için azami gayret ve çabayı gösteriyoruz. Eğitim kurumu olarak göstermiş olduğu başarıyla bizleri gururlandıran öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Spor
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