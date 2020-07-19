Kılıçaslan Yıldızspor 2.Lig'de

Kadınlar 3.Liginde mücadele eden Kılıçaslan Yıldız spor, yeni sezon öncesi alınan karar sonrası adını 2.Lige yazdırdı.

2019-2020 futbol sezonunda Kadınlar 3.Liginde başarılı bir şekilde mücadele eden ve şampiyonluk mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor pandemi nedeniyle tamamlanan liglerin ardından adını bir üst lige yazdırdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) almış olduğu karar sonrası en iyi takımlar arasında yer alan Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor 2020-2021 sezonunda Kadınlar 2.Liginde mücadele edecek.

Kılıçaslan Yıldızspor Teknik Sorumlusu İsmail Yıldız yaptığı açıklamada, "Kılıçaslan Yıldızspor Kadınlar 2.Ligine yükselmiştir. Bu uzun ve zor yolda başarıda emeği geçen başta hocalarımız, sporcularımız ve ailelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni sezonda hedefimiz 1.Lig. Tüm Kayseri'ye ve spor camiasına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kulüp olarak yeni sezonda çok başarılı olup hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu. - KAYSERİ