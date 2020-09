Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i (58) ziyaret için Antalya'ya geldi. CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, hastanede doktorlar, Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve yakınlarıyla görüştü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in koronavirüs testi 17 Ağustos'ta pozitif çıktı. Sağlık durumu iyiye giden ve taburcu olması planlanan Başkan Böcek, 7 Eylül'de Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olan Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret amacıyla bugün karayoluyla Antalya'ya geldi. CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede doktorlar, Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve yakınlarıyla görüştü.CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile birlikte doktorlardan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında şu açıklamayı yaptı: "Aslında düzenli bilgi alıyoruz. Dolayısıyla ben aileden de hekim arkadaşlardan da beni aradıklarında bilgi alıyorduk. Muhittin başkanımızın sağlığının iyiye gidişi bizim için her zaman mutluluk haberi olmuştur. Burada da durumunun iyiye doğru gittiğini ifade ettiler. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Hastanenin bütün sağlık çalışanlarına başta doktorlar ve hemşireler olmak üzere bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Dolayısıyla biz de onları telefonla büyük ölçüde rahatsız ediyoruz. Son durumu öğrenmek istiyoruz. Ben ve arkadaşlarım düzenli bilgi alıyoruz ve dolayısıyla durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz. Teşekkür ederiz."Başkan Böcek'i ziyaret için geç kalındığı yönünde tartışmalar olduğu da sorulan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Onları tartışmayın, biz her gün her dakika bilgi alıyoruz" dedikten sonra il binasını ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret için hastaneden ayrıldı.Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden kısa bir süre önce hastanenin önüne Böcek'in fotoğrafının yer aldığı afiş asıldı.