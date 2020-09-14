Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i (58) ziyaret için Antalya'ya geldi. CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, hastanede doktorlar, Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve yakınlarıyla görüştü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in koronavirüs testi 17 Ağustos'ta pozitif çıktı. Sağlık durumu iyiye giden ve taburcu olması planlanan Başkan Böcek, 7 Eylül'de Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olan Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu.