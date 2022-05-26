Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek

26.05.2022 13:34
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2020 yılında bir gazeteye verdiği röportaj sırasında söylediği sözler nedeniyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2020 yılında bir gazeteye verdiği röportaj sırasında söylediği sözler nedeniyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 17 Ağustos 2020 tarihinde bir gazeteye verdiği röportaj sırasında söylediği sözler nedeniyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 2 milyon lira değerindeki tazminat davasında karar çıktı. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATININ REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Mahkeme hakimi, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in celse arasında dilekçe vererek reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi. Bunun üzerine söz alan davacılar avukatı Ferah Yıldız, sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve davalı vekilinin yazılı beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. Davalı avukatı Celal Çelik, reddi hakim talebini tekrar ettiklerini söyleyerek duruşma hakiminin nesnel davranmadığını beyan etti. Talebi değerlendiren mahkeme, reddi hakim talebinin inandırıcı delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle reddine hükmetti.

Davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı ise, beyanlarını hazırlamak için süre istedi. Bir önceki celse sözlü yargılama aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun tebliğ yapıldığını belirten mahkeme, süre talebinin reddine karar verdi.

100 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 50 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan'a 10'ar bin lira olmak üzere toplamda 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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