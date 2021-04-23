EGE'DE ÇELENK SUNUMU VE ONLİNE KUTLAMALARLA 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika

EGE Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Pandemi kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan öğrenciler ise, online gerçekleştirdikleri etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ege Bölgesi'nde pandemi gölgesinde düzenlenen çelenk sunma törenleriyle kutlandı. Kamu, kurum ve kuruluşları ile evlerin balkonları Türk bayraklarıyla süslendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olması ve bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçen yıl olduğu gibi öğrenciler tarafından bu yıl da evlerden online kutlandı.

İZMİR

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği program, sınırlı katılımla gerçekleşti. Törene az sayıda öğrenci ve öğretmen de katıldı. Sosyal mesafeye uyularak yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çocukların şiir okumasının ardından Yahşi, çocuklara hitaben açıklama yaparak bayramlarını kutladı.

AYDIN

Aydın Valilik binası önündeki alanda, 23 Nisan için çelenk sunma töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla tören başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Doktor Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu ortaokulu Müdürü Doğan Bakır, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Tören 2 öğrencinin 23 Nisan şiiri okumasıyla son buldu. Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile okul müdürleri törene katıldı.

23 Nisan'da büyükler tören alanlarında bayramı kutlarken, pandemi nedeniyle evde bulunan çocuklar ise evlerinde çektikleri videoları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Aydın Efeler Ortaokulu'nun anasınıfı öğrencileri ve aileleri, okuldaki erken kutlamalarını bugün sosyal medyalarında paylaştı. Ege Fikret Şekeroğlu isimli 1. sınıf öğrencisi 23 Nisan şiiri okuyup paylaşım yaptı.

NAZİLLİ

Nazilli İstasyon Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Haktan Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mutafa Abak, CHP İlçe Başkanı Serdar Alptekin, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Haluk Öztürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek tarafından anıta çelenk konuldu. Şimşek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ilçe genelindeki okullarda resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

DENİZLİ

Denizli Valiliği önünde, 23 Nisan için tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, siyasi partilerin temsilcileri ve çeşitli kurum müdürleri törene katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ekici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ekici, günün anlam ve önemine dair konuştu. Sonrasında Hürriyet İlkokulu öğrencisi Esma İpek' in 'Sen 23 Nisan'sın isimli şiirini söylemesini ardından tören sona erdi.

MANİSA

Manisa'da törenin adresi ise Şehzadeler'daki Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı oldu. Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sade bir tören düzenlendi. Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, belli sayıda protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler törene katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici anıta çelenk koydu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Dikici'nin yaptığı günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Tören, okunan şiirlerin ardından son buldu.

Kentte salgın nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar ise bayramı evlerinde kutladı. Evlerini bayrak ve balonlarla süsleyen çocuklardan kimi şiir okudu, kimi şarkı söyleyerek coşkuyu yaşadı. Çocuklar, gün için hazırladıkları videoları da sosyal medyadan paylaştı. Şehzadeler Gazi İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Metehan Akbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı videosunda, bayramı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. Yunusemre Kemalpınar İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi İsmail Efe Koyuncu da 'Ben Türk Çocuğuyum' şarkısı eşliğinde bayrak sallayıp günün coşkusunu yaşadı. Salihli Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri Yusuf Ateş ve Yağız Ateş adlı ikiz kardeşler de 23 Nisan şiirini okudu. Saruhanlı Neval Yaralı Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri Kadriyenaz Aydır ve Kübranur Aydır kardeşler, okuduğu şiirinin ardından balkonlarına dev Türk bayrağı astı. Tüm Manisa'nın coşkusunun evlerinden yaşadığı 23 Nisan için Şehzadeler Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri de özel klip hazırladı. 36 öğrenci hep bir ağızdan 23 Nisan şarkısını seslendirdi.

MUĞLA

Muğla'daki tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 10.00'da çelenk konulmasıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Müdür Töre'nin konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Halk oyunu gösterisi sunuldu, daha sonra çocuk şarkısı çalındı. Tören, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından 23 Nisan için gökyüzüne 101 balon bırakmasıyla son buldu.

DATÇA

Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında da tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, 2 anasınıfı öğrencisiyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Hilmi Özkan, Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, siyasi parti temsilcileri törene katıldı. Tüm çocukların adına, Kazım Yılmaz İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri törende yer aldı. Atatürk Anıtı önünde, İzmir Marşı eşliğinde dans gösterisi yapan minik öğrenciler, büyük alkış topladı. Kızlan Ortaokulu öğrencileri ise 23 Nisan şarkılarıyla törenlere renk kattı.

UŞAK

Uşak'taki tören, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tören, öğrencilerin şiirler okumasının ardından sona erdi.

Manisa