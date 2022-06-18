- Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girdi. 22 binada, 344 salonda 6 bin 775 aday sınava girdi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'te, YKS sınavına girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldiler. Sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Gaziantep'ten de YKS sınavı için gelen çok sayıda öğrenci YÖK tarafından daha önce belirlenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile diğer okullarda sınava girdiler. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda Gaziantepli öğrenci YSK sınavına Kilis'te girdi. Okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Kilis'te 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 22 binada, 344 salonda ve 6 bin 775 adayın katılımıyla, 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi 11 binada, 170 salonda ve 3785 adayın katılımıyla ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi 3 binada, 12 salonda ve 201 adayın katılacağı öğrenildi.