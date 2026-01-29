Kilis\'te Tatlıcı Dolandırıldı

Kilis'te bir tatlıcı, kendisini Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nün özel kalemi olarak tanıtan kişiler tarafından engelli mahkumlara yardım bahanesiyle 25 bin TL dolandırıldığını, olayı ise 3 ay sonra fark ettiğini söyledi.

Kilis'te tanınan tatlıcı esnafı İlhan Kilimci, kendisini Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nün sekreteri olarak tanıtan kişiler tarafından 25 bin TL dolandırıldığını, olayı ise 3 ay sonra fark ettiğini söyledi. İlhan Kilimci, iş yerinde oturduğu sırada kendisini "Ceza İnfaz Kurumu özel kalemi" olarak tanıtan ve Sena ismini kullanan bir kadın tarafından telefonla arandığını belirtti. Arayan kişinin, cezaevindeki yürüme engelli mahkumlar için tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek yardım talep ettiğini ifade eden Kilimci, duyarlı bir esnaf olarak bu çağrıya kayıtsız kalamadığını söyledi.

"Şüphelenmedim ve parayı gönderdim"

Dolandırıcıların kendisine bir IBAN numarası gönderdiğini belirten Kilimci, "İlimizde hayırseverliğimizle tanınan bir esnafız. Maddi-manevi yardıma ihtiyaç olan her konuda elimizden geleni yaparız. Bu nedenle şüphelenmedim ve parayı gönderdim" dedi.

"Yazışmaları gönderince dolandırıldığım ortaya çıktı"

Olayın ardından herhangi bir teşekkür ya da geri dönüş olmaması üzerine Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nü aradığını söyleyen Kilimci, "Müdür beye tekerlekli sandalye yardımı yaptığımı söyledim. Kendisi böyle bir yardımın olmadığını söyledi. Yazışmaları gönderince dolandırıldığım ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Bizim devletimiz var"

Dolandırıldığını 3 ay sonra fark ettiğini belirten Kilimci, "Gerekli kurum ve mercilere başvuracağım. Bizim devletimiz var, kanunumuz var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Vatandaşlarımız bu tür taleplere karşı çok dikkatli olsun. Artık resmi fatura ve evrak olmadan kesinlikle hiçbir yardım yapmayacağım. Bunun bedeli bana 25 bin TL oldu" diye konuştu. - KİLİS