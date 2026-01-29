Kilis'te Tatlıcı Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kilis'te Tatlıcı Dolandırıldı

Kilis\'te Tatlıcı Dolandırıldı
29.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te bir tatlıcı, cezaevi müdürünün sekreteri diye tanıtan kişilerden 25 bin TL dolandırıldı.

Kilis'te bir tatlıcı, kendisini Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nün özel kalemi olarak tanıtan kişiler tarafından engelli mahkumlara yardım bahanesiyle 25 bin TL dolandırıldığını, olayı ise 3 ay sonra fark ettiğini söyledi.

Kilis'te tanınan tatlıcı esnafı İlhan Kilimci, kendisini Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nün sekreteri olarak tanıtan kişiler tarafından 25 bin TL dolandırıldığını, olayı ise 3 ay sonra fark ettiğini söyledi. İlhan Kilimci, iş yerinde oturduğu sırada kendisini "Ceza İnfaz Kurumu özel kalemi" olarak tanıtan ve Sena ismini kullanan bir kadın tarafından telefonla arandığını belirtti. Arayan kişinin, cezaevindeki yürüme engelli mahkumlar için tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek yardım talep ettiğini ifade eden Kilimci, duyarlı bir esnaf olarak bu çağrıya kayıtsız kalamadığını söyledi.

"Şüphelenmedim ve parayı gönderdim"

Dolandırıcıların kendisine bir IBAN numarası gönderdiğini belirten Kilimci, "İlimizde hayırseverliğimizle tanınan bir esnafız. Maddi-manevi yardıma ihtiyaç olan her konuda elimizden geleni yaparız. Bu nedenle şüphelenmedim ve parayı gönderdim" dedi.

"Yazışmaları gönderince dolandırıldığım ortaya çıktı"

Olayın ardından herhangi bir teşekkür ya da geri dönüş olmaması üzerine Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nü aradığını söyleyen Kilimci, "Müdür beye tekerlekli sandalye yardımı yaptığımı söyledim. Kendisi böyle bir yardımın olmadığını söyledi. Yazışmaları gönderince dolandırıldığım ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Bizim devletimiz var"

Dolandırıldığını 3 ay sonra fark ettiğini belirten Kilimci, "Gerekli kurum ve mercilere başvuracağım. Bizim devletimiz var, kanunumuz var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Vatandaşlarımız bu tür taleplere karşı çok dikkatli olsun. Artık resmi fatura ve evrak olmadan kesinlikle hiçbir yardım yapmayacağım. Bunun bedeli bana 25 bin TL oldu" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Cezaevi, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te Tatlıcı Dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:41
Binlerce kez paylaşıldı Sergen Yalçın’ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
Binlerce kez paylaşıldı! Sergen Yalçın'ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:45:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kilis'te Tatlıcı Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.