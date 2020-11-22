Kilisli çiftçi tıbbi ve aromatik bitkilerle kalkınacak - Son Dakika

Kilisli çiftçi tıbbi ve aromatik bitkilerle kalkınacak

22.11.2020 11:03
Kilisli çiftçi tıbbi ve aromatik bitkilerle kalkınacak, System.String[]

Kilisli çiftçiler, daha fazla gelir sağlamaları için zahter ve lavanta gibi alternatif ürünlere yönlendiriliyor.

Kilisli çiftçiler, daha fazla gelir sağlamaları için zahter ve lavanta gibi alternatif ürünlere yönlendiriliyor.

Tarımsal faaliyetlerde zeytin, üzüm, buğday, arpa, mısır ve biber ekim alanlarıyla ön plana çıkan Kilis'te, farklı ürünlerin de bölgede yetiştirilmesi amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu öncülüğünde alternatif ürün çalışmaları yürütülüyor.

Akademisyenlerce bölgede yetiştirilebilecek ürünlerin belirlenmesinin ardından bu bilgiler üreticilerle paylaşılıyor.

Bu kapsamda, iki çiftçi tarafından 20 dönümlük alanda alternatif ürün zahter (bir çeşit kekik) ile deneme amaçlı lavanta ekimi gerçekleştirildi. Tarlaya ekilen zahterin ilkbaharda hasat edilmesi planlanıyor. Hem baharat hem de sanayide kullanılan bu bitkinin ekilmesiyle çiftçinin daha fazla kazanç sağlaması hedefleniyor.

"Gelir düzeyi yüksek alternatif bir ürünü kazandırmış oluyoruz"

Ziraat Fakültesi Dekanı ve Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çiftçileri bilinçlendirerek zahter ve lavanta gibi ürünleri Kilis tarımına kazandırdıklarını söyledi.

Bölge ikliminin tıbbi ve aromatik bitkiler için elverişli olduğunu anlatan Şekeroğlu, "Yörede daha çok zeytincilik, bağcılık ve Antep fıstığı üretimi yapılıyor ancak son yıllarda zeytin ve üzümde yaşanan fiyat istikrarsızlığından üreticiler, yeni ürünlere, alternatif ürünlere yönelmekte. Biz de bu kapsamda hangi tıbbi aromatik bitki yetiştirebiliriz diye araştırmalara başladık. Yaptığımız çalışmalarda ilk yıllarda lavanta bitkisi konusunda çiftçimizi bilinçlendirdik ve şu anda Kilis'te lavanta üretimi başladı." dedi.

Kilis'in dağlarında doğal olarak yetişen zahterin tarlada üretilmesi için ilk adımın atıldığını aktaran Şekeroğlu, 2 üretici tarafından ekilen zahterin ilkbaharda gerçekleştirilecek hasadını heyecanla beklediklerini söyledi.

Şekeroğlu, zahterin ekonomik olarak yüksek getirisinin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bölgenin bir ürünü var zahter, çay, baharat olarak tüketiliyor, aynı zamanda tomurcuk salamura zahter olarak da tüketiliyor. Zahterde özellikle ilkbahar döneminde çiçek tomurcukları toplanıyor ve kilogramı yaklaşık 15 ile 20 lira arasında satılıyor. Bir günde bir dönümlük alanda yaklaşık 100 kilogram tomurcuk toplanabiliyor. Bir dönüm alandan sezonluk yaklaşık 30 bin ile 40 bin lira gelir anlamına geliyor. Yörenin kendi ürünü olan zahter buranın doğal bitkisidir. Bölgenin iklim koşullarına adapte olduğu için biz bunu tarla üretimine kazandırıyoruz. Böylelikle bölgede gelir düzeyi yüksek alternatif bir ürünü kazandırmış oluyoruz."

Şekeroğlu, zahter fidesi ve tohumunu üretip çiftçilere destek vereceklerini dile getirerek, "İlkbahar itibarıyla hasada başlayacağız. Bundan sonra da zahter fidesi konusunda da çalışmalarımız olacak. Biz buradan hem zahter tohumu hem zahter fidesini üreterek diğer bölgelerde de çiftçilere fide ve tohum tedariki sağlayacağız. Bu da yöredeki üreticilere güzel bir gelir kaynağı olacak." diye konuştu.

"Önümüzdeki sezon 60 dönüm arazimde ekmeyi düşünüyorum"

Çiftçi Ökkeş Özkan da Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneğinden destek alarak aromatik bitki yetiştiriciliğine karar verdiğini söyledi.

Kilis'te bağcılık ve zeytinciliğin yaygın olarak yapıldığına değinen Ökkeş, "İlimizde bağcılık ve zeytinciliğin verimi yüksek ama maddi olarak fazla bir gelir elde edemediğimiz için 10 dönüm arazimde zahter ve lavanta ektim. Yüksek bir verim bekliyorum. Önümüzdeki sezon 60 dönüm arazimde ekmeyi düşünüyorum. Özellikle kıraç toprakta daha çok verim verdiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, Buğday, Çiftçi, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kilisli çiftçi tıbbi ve aromatik bitkilerle kalkınacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Yasağı delen alkollü vatandaş ekiplerin gözünden kaçmadı! Nefes kesen kovalamaca kamerada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 11:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilisli çiftçi tıbbi ve aromatik bitkilerle kalkınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei