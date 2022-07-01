Hakkari Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu duyurdu. Valilik, şehitler için tören düzenleneceğini bildirirken, Kemal Alim'in Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde, Hüseyin Sarı'nın ise Akkaya köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu - Son Dakika

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