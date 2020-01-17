KİLYOS'TA ARAMALAR BİRİNCİ HAFTASINDA - Son Dakika

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KİLYOS'TA ARAMALAR BİRİNCİ HAFTASINDA

6 saat önce

Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

KİLYOS'TA ARAMALAR BİRİNCİ HAFTASINDA, System.String[]

Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisi de görev alıyor.

Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - SARIYER Kilyos açıklarında 1 hafta önce batan balıkçı teknesindeki kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar da görev alıyor.

Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi daha önce çıkarılmıştı.

Görüntü DÖkümü:

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-Çalışmalar

-SU altındaki teknenin görüntüsü


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:35 Kaynak: DHA
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