Son Dakika Haberleri: "Kim Anlayacak" ile döndü
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"Kim Anlayacak" ile döndü

46 dakika önce

3 yıl süren sessizliğini Azeri besteci Perviz Mahmudov'un "Kim Anlayacak" şarkısı ile bozan Sevda Giray, klibiyle de adından söz ettirecek.

3 yıl süren sessizliğini Azeri besteci Perviz Mahmudov'un "Kim Anlayacak" şarkısı ile bozan Sevda Giray, klibiyle de adından söz ettirecek.


Şarkının Teoman Topçu yönetmenliğinde çekilen klibi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.


Sözleri Aygün Miyak İsmayilova ve Ayşe Birgül Yılmaz'a, bestesi ise Perviz Mahmudov'a ait olan şarkının düzenlemesini Murat Yeter üstlendi.


Ankara doğumlu Sevda Giray, ilk albümü "Yaşım Kadar Yalnızım"ı 2003 yılında çıkardı. Sen Kaybettin şarkısıyla Kral TV "yılın çıkış yapan kadın şarkıcı" adayları arasında gösterildi. 2010 yılında "Şimdi Sevda Zamanı" adlı albümünü çıkardı. 2015 yılında "Rüzgar Gibi Geçtin" adlı cover albümü yaptı.

Murat Yeter, Teoman, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:51 
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