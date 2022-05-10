Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı - Son Dakika
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Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı

10.05.2022 14:40

- Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı Kiralık araçla dolandırıcılık yapan şahsı GPS cihazı ele verdi Osmaniyeden kiraladığı araçla Antalya'da yakalandı Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çok sayıda dolandırıcılık olayının...

- Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı

Kiralık araçla dolandırıcılık yapan şahsı GPS cihazı ele verdi

Osmaniyeden kiraladığı araçla Antalya'da yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çok sayıda dolandırıcılık olayının şüphelisi olan şahıs, polis ekiplerince Manavgat'ta yakalandı. Dolandırıcılık şüphelisinin kullandığı otomobilin Osmaniye'den kiralandığını belirleyen ekipler, aracın yerini takip cihazından belirleyerek yakaladı. Şüpheli şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesinde bir kadının, internet üzerinden satışa çıkardığı telefonunu sattığı kişinin internet bankacılığı üzerinden ödeme yaptığına dair dekontu göstermesine rağmen hesabında paranın olmadığını belirterek yaptığı şikayet polisi harekete geçirdi.

Telefonu alan şahsın kullandığı araçtan yola çıkan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkez Amirliği Suç Araştırma Birimi ekibi, aracın Osmaniye'den kiralandığını belirledi. Osmaniye'de aracı kiralayan firma ile irtibata geçen ekipler, aracın üzerindeki takip cihazından aracın Manavgat'tan Antalya istikametine gitmekte olduğunu belirledikten sonra, aracı Hatipler Yenimahalle'de bulunan akaryakıt istasyonunda yakaladı. Araç Osmaniye'den gelen kiralama şirketi yetkililerine teslim edilirken, araçta ele geçirilen M.G.'nin Manavgat'taki telefon olayının yanı sıra Gazipaşa ve Alanya'da aynı yöntemle birçok dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

"Takip cihazından takip ettik"

Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aracın Osmaniye'de M.G. isimli şahıs tarafından kiralandığını belirten rent a car yetkilisi aracı teslim eden polislere teşekkür ederek "Aracımızın dolandırıcılık olaylarına karıştığının bildirilmesi üzerine takip cihazından takip edip Manavgat'a geldik. Polisler aracı ve kiralayan kişiyi buldu. Biz aracımızı teslim aldık. Şahıs şu an karakolda" diye konuştu.

Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı
Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı
Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı
Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı - Son Dakika


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