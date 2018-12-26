Kiraz'da Kar Yağışı Etkili Oldu
40 dakika önce
İZMİR'in Kiraz ilçesinin yüksek kesimlerinde, dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.
İZMİR'in Kiraz ilçesinin yüksek kesimlerinde, dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.
Kiraz ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından Ahmetler, Ören
, Cevizli
ve Bahçearası mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar
kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
, 1 Greyder, 2 kepçe ve 7 personel ile yollarda tuzlama çalışması yaptı. - İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:28 Kaynak: DHA
Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yolda Kalan Aracı İtti
İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek