Kırgızistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi 10 Ocak 2021'de yapılacak - Son Dakika

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, ülkede cumhurbaşkanı erken seçimlerinin 10 Ocak 2021 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurcan Şayıldabekova'nın başkanlığında toplanan komisyon üyeleri, Sooronbay Ceenbekov'un 15 Ekim'de cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden dolayı cumhurbaşkanı erken seçim tarihini belirlemek ve duyurmak için toplandı.

Toplantının ardından komisyondan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı erken seçimlerin 10 Ocak 2021'de yapılmasının kararlaştırdığı aktarıldı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protestolar sonucunda, ülkeyi üç yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Ceenbekov, istifa etmişti.