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KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

16.12.2021 19:03

Kırıkkale'de kavga eden 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı.

Kırıkkale'de kavga eden 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı.

Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Ö.F.M. ile A.K. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.F.M. ve A.K. birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kolundan yaralandığı öğrenilen Ö.F.M. de kendi imkanlarıyla gittiği Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Etiler, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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