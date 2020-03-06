Kırıkkale'de çıkan ev yangınında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de çıkan ev yangınında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de çıkan ev yangınında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı, System.String[]

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çallıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde iki kişinin olduğunu öğrendi.

Yangına müdahale eden ekipler, Cem (52) ile annesi Selvinaz Yamanel'i evden çıkardı.

112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:58 Kaynak: AA
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