Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Dha Muhabiri Erhan Göğem'in İsmi Sokağa Verildi

Kırıkkale'de Dha Muhabiri Erhan Göğem'in İsmi Sokağa Verildi

39 dakika önce

Kırıkkale Temsilcisi Erhan Göğem'in ismini sokakta yaşatma kararı aldı.

Kırıkkale'de Dha Muhabiri Erhan Göğem'in İsmi Sokağa Verildi, System.String[]
Kırıkkale Temsilcisi Erhan Göğem'in ismini sokakta yaşatma kararı aldı.

Kırıkkale Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı, Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Önceki aya ait karar özeti ve komisyon raporlarının okunduğu toplantıda, kanser tedavisi görürken 9 gün önce yaşamını yitiren DHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem'in isminin bir sokakta yaşatılması kararlaştırıldı. Belediye Meclisi, Yaylacık Mahallesi'nde bulunan '376 Sokak' isminin 'Gazeteci Erhan Göğem Sokağı' olarak değiştirilmesine karar verdi.

Yıllarca yaşadığı şehrin sorunlarını ulusal medyaya taşıyan, hastalığına rağmen son ana kadar haber peşinde koşan 2 kız çocuğu babası Erhan Göğem, 9 gün önce kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:43 Kaynak: DHA

DHA, Kırıkkale, Güncel
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