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Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli - Son Dakika

Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli

30.12.2021 17:44
Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu küçükbaş hayvanları telef olan besicinin mağduriyeti giderildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu küçükbaş hayvanları telef olan besicinin mağduriyeti giderildi.

Yıldırım Mahallesi'nde Lüleburgaz Deresi'nin şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu besici Nazif Yılmaz'ın 10 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Yılmaz, mağduriyetinin giderilmesi için Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den yardım istedi.

Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince temin edilen 11 küçükbaş hayvan ile 50 saman balyası Vali Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından besiciye teslim edildi.

Vali Bilgin, AA muhabirine, önceki gün derenin taşması sonucu zarar görenlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Devlet ve vatandaşların el ele vererek bu zorlu sürecin üstesinden gelineceğini ifade eden Bilgin, "Taşkın bölgesindeki mağduriyetleri en kısa sürede giderdik. Küçükbaş hayvan yetiştiricisine de geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Yılmaz ise "Allah devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Belediye Başkanımızdan hepsinden razı olsun. İyi ki varsınız. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

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Osman Bilgin, Nazif Yılmaz, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli - Son Dakika
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