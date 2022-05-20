Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ