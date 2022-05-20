Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

20.05.2022 13:29
Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:16 PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi
13:12 Ekrem İmamoğlu yarınki CHP Maltepe mitingine çağırdı: Yeri göğü adalet diye inletelim!
13:06 Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi
12:56 Kim Jong-un'dan virüsle mücadele için üç öneri
11:04 Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
12:45 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile anlaşma sağladı
12:45 Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş
12:27 19 Mayıs'ta skandal görüntüler! Sporcusunun elenmesine kızan tekvando antrenörü, genç kıza tokat attı
12:03 Kadınların giyim tarzıyla ilgili bir skandal ifade de başhekim yardımcısından: Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar?
11:58 Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 13:35:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement