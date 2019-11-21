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Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 2 gözaltı

6 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 2 gözaltı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği'nin arama ve el koyma kararına istinaden polis ekiplerince kent merkezi ile Pınarhisar ve Vize ilçelerinde tütün satış işletmelerine yönelik operasyon yapıldı.

6 iş yerinde yapılan aramada, 77 bin 980 içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 38 elektronik sigara likiti, 125 puro, 8 kilo 750 gram nargile tütünü, 28 bin 702 gram kıyılmış tütün ile 703 sökülü vaziyette TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda, H.İ.K ve A.K gözaltına alındı. Ş.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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